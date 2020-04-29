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Elazığ'da 62 kilogram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da 62 kilogram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 62 kilogram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Şüpheli O.Y'nin otomobiliyle Elazığ'dan geçerek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler takibe aldıkları aracı, jandarma kontrol noktasında durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın alt kısmına gizlenmiş 62 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Uyuşturucu

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