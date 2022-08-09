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Elazığ'da 648 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

09.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 648 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 648 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente araçla kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan ve Hankendi mevkisindeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 648 kilogram tütün bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.A'ya 19 bin 225 bin lira para cezası uygulandı.

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