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Elazığ'da 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

20.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, eşkali belirlenen bir şüphelinin kente kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine seyahat ettiği aracı takibe aldı.

Takip sonucu Göl köyü mevkisinde durdurulan araçta arama yapan ekipler, poşetler içerisinde 775 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliye 19 bin 225 lira para cezası uygulandı.

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