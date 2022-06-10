YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da ağabeyini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

Elazığ'da ağabeyini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

10.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da ağabeyini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi, ağabeyini tüfekle yaraladı.

Merkeze bağlı Gökçe köyünde aralarında husumet bulunan Ö.T. ve ağabeyi G.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.T, ağabeyi G.T'ye av tüfeğiyle ateş etti.

Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan G.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ö.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandıKömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı
FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandıFETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
Konyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyorKonyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:01
Sabah
04:51
Öğle
12:28
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:36
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.