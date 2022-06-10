Elazığ'da ağabeyini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi, ağabeyini tüfekle yaraladı.

Merkeze bağlı Gökçe köyünde aralarında husumet bulunan Ö.T. ve ağabeyi G.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.T, ağabeyi G.T'ye av tüfeğiyle ateş etti.

Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan G.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ö.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz