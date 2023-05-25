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Elazığ'da ağıla giren kurtlar 21 koyunu telef etti

25.05.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Maden ilçesinde ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu.

Yenibahçe köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Sacit Bakırdağ'a ait 21 koyunun bulunduğu ağıla gece saatlerinde kurtlar girdi.

Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki hayvanlar telef oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

Bakırdağ, gazetecilere, gece saatlerinde duyduğu sesler üzerine dışarı çıktığında ağıldan kaçan kurtları fark ettiğini belirtti.

Ağılı ve çevresini kontrol ettiğinde tüm hayvanlarının kurtlar tarafından telef edildiğini gördüğünü ifade eden Bakırdağ, bu nedenle sıkıntıya düştüğünü kaydetti.

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