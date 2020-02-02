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Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.02.2020 13:27 | Son Güncelleme

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan hasar tespit ekipleri, bugüne kadar 93 bin bağımsız bölümün yer aldığı binalardan yüzde 60'ını kontrol etti.

İnceleme sonucunda yıkımına karar verilen 323 binadan 71'inin yıkımı tamamlandı.

Yıkım yapılan bölgelerde girilebilecek durumdaki evlerde Çevre Şehircilik Bakanlığının izni ve gözetiminde ev sahiplerinin eşyasını çıkartmasına izin veriliyor.

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Elazığ hasar tespit çalışmaları Yıkım

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