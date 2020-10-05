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Elazığ’da ağla kurulu av düzeneği ele geçirildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Elazığ’da av koruma ve kontrol çalışmasında 100 metrelik ağ ile bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Elazığ’da ağla kurulu av düzeneği ele geçirildi

Elazığ’da av koruma ve kontrol çalışmasında 100 metrelik ağ ile bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi. Ağlara takılan bıldırcınlar ise tekrar doğaya bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Arazi de çalışma yapan ekipler, kurulmuş olarak 100 metrelik ağ ile bıldırcın sesi çıkaran elet ele geçirdi. Ağda takılı bulunan 3 bıldırcın ise kurtarıldı. Bakımı ve kontrolü yapılan bıldırcınlar tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Kaçak av düzeneği ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elazığ’da ağla kurulu av düzeneği ele geçirildi

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