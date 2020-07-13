YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza geçirdi

Elazığ’da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza geçirdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 13.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Tunceli il Başkanı Fatih Tek’inde aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.Kaza, gece Elazığ ile Tunceli Çemişgezek yolu Hıdırbaba Köyü mevkiinde meydana geldi.

Elazığ’da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza geçirdi

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Tunceli il Başkanı Fatih Tek’inde aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, gece Elazığ ile Tunceli Çemişgezek yolu Hıdırbaba Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari bir taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan Fatih Tek yönetimindeki 06 BUV 812 plakalı araçların sürtünmesi sonrası kaza meydana geldi. Kazada araç sürücülerinden AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek’inde aralarında olduğu 3 kişi hafif yaralandı. Kontrol amaçlı Medical Park Elazığ Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgililer tatilde!Sevgililer tatilde!
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Elazığ Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:16
Sabah
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Elazığ Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Murat Eczanesi
Merkez
Osmanlı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tatar Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Elazığ’da Bocce’ye ilgi artıyor

Elazığ’da Bocce’ye ilgi artıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Biçerdöver alev aldı, 10 dönüm ekili alan yandı

Biçerdöver alev aldı, 10 dönüm ekili alan yandı

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.