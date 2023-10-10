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Elazığ'da "Akıllı Şehirler ve Akıllı Belediyecilik Uygulamaları" paneli yapıldı

10.10.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da Bilgi Güvenliği Derneğince "Akıllı Şehirler ve Akıllı Belediyecilik Uygulamaları" paneli düzenlendi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcı Taha Yücel, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, akıllı şehircilikte verinin ve yapay zekanın kullanımıyla birlikte hayatı daha kolaylaştıracak önlemlerin alınmasının teknolojik olarak temel hedefleri olduğunu söyledi.

Yapay zeka kullanımı sayesinde bazı olaylar olmadan önlem alma fırsatlarının bulunduğunu aktaran Yücel, "Yapay zekanın kullanımıyla daha bir olay ve eylem olmadan onu tahmin edip belli önlemlerin geliştirilmesi, depremle ilgili belli sismik verilerin detaylı şekilde analiz edilerek bazı olayların mümkün olduğu kadar o veriler bağlamında doğru değerlendirmeyle erken uyarı sitemlerinin geliştirilmesi, buna bağlı olarak tüm sistemlerin aslında akıllı ulaşımdan kent güvenliğine kadar birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması temel hedeflerimiz." diye konuştu.

Hayatı kolaylaştırmak için yapılan bütün bu teknolojik çalışmaların siber güvenlik konusunu da ortaya çıkardığını kaydeden Yücel, sistemler akıllandıkça bu sistemleri koruyacak önlemlerin de alınması gerektiğini belirtti.

Yücel, "Böyle bir hedef, böyle bir risk olduğu için biz bundan vazgeçecek değiliz. Ama burada en az akıllı şehirciliğe verdiğimiz ve belki bu anlamda yazılımlara verdiğimiz önem kadar siber güvenlik anlamında da önem vermemiz, önlemleri de geliştirmemiz ve mümkün olduğu kadar bu sızmaya karşı teyakkuz halinde olmamız gerekiyor." dedi.

ASELSAN'ın depremde çok önemli işler yaptığını dile getiren Yücel, ilk gördükleri işlevlerden birinin haberleşme sistemleriyle ilgili olduğunu anlattı.

Yücel, şöyle devam etti:

"Tabii biz fazlaca GSM ve cep telefonuna bağlıyız. Bu hayatın vazgeçilmez bir unsuru. Biz cep telefonu olmadan işimizi yürütemez hale geldik. Afetlerde ilk etkilenen GSM şebekeleri oluyor. Telefon sistemleri birden ilk etapta kesintiye uğruyor. Bu paniğe neden oluyor. Güvenlik güçlerinin ve AFAD'ın haberleşebilmesi için telsiz sistemleri etkili hale geliyor. Bizim deprem bölgesinde ayakta kalan bazı rölelerimiz vardı. Doğru yere kurulmuş ve takip edilmişti. Bu röleler sayesinde uzun mesafeli haberleşmeyi sağlayacak şekilde ASELSAN'ın telsiz sistemleri bölgede çalıştı. Biz hızlıca telsiz sistemlerini oraya sevk ettik ve haberleşmeyi sağladık."

Savunma sanayi için geliştirdikleri ürünlerin de olduğuna dikkati çeken Yücel, "Onlardan biri duvar arkası görüntüleme sistemleridir. Bunlar terör olaylarında veya rehine olaylarında önlem almak için geliştirdiğimiz sistemlerdi. Deprem ortamında bunlar çok etkili oldu. Özellikle canlı tespitiyle ilgili geliştirdiğimiz sistemler bölgede başarı ile kullandı. Çok sayıda insanımızın kurtulmasına vesile olduk." ifadelerini kullandı.

Panelde, ASELSAN Akademi Direktörü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin ve Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Gençoğlu da sunum yaptı.

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