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Elazığ'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

13.10.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otoparktaki araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir otoparktaki araçların akülerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen saha araştırmaları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayının E.Ş. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adresi belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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