Elazığ'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otoparktaki araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir otoparktaki araçların akülerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen saha araştırmaları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayının E.Ş. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adresi belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz