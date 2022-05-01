Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 23 FC 738 plakalı otomobil, Cahit Dalokay Caddesi'nde S.G. idaresindeki 62 AAB 965 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz