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Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

01.05.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 23 FC 738 plakalı otomobil, Cahit Dalokay Caddesi'nde S.G. idaresindeki 62 AAB 965 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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