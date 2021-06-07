Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Hayat Sokak'taki bir apartmanın 2'inci katındaki dairede evde kimsenin olmadığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak yangına müdahale etti.

Binanın içini saran dumanlar nedeniyle apartman sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı dairede hasar meydana geldi.

