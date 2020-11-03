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Elazığ’da araç şarampole uçtu: 1 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.11.2020 11:16 | Son Güncelleme

Elazığ’da araç şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kuzey Çevre yolunda meydana geldi.

Elazığ’da araç şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.P. idaresindeki 23 HU 883 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

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