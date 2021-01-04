YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da araç yangını

Elazığ’da araç yangını

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.01.2021 12:46 | Son Güncelleme

Elazığ’da motorundan alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 53.

Elazığ’da motorundan alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 53. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. 44 AZ 024 plakalı otomobilini, çalıştırdığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı yanmaya başlayan sahibi otomobilden inerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri,yangını müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:33
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:44

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Akpınar Eczanesi
Merkez
Bahçeci Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.