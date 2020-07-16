YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da aracın far kısmına girip sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Elazığ’da aracın far kısmına girip sıkışan yavru kedi kurtarıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir aracın far dibine giren yavru kedi, serviste alt kısmı açılarak kurtarıldı ardından da doğal ortamına bırakıldı.Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Elazığ’da bir aracın far dibine giren yavru kedi, serviste alt kısmı açılarak kurtarıldı ardından da doğal ortamına bırakıldı.
Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bakıma bırakılan bir hafif ticari araçtan kedi sesi geldi. Çalışanlar ve servis sahibi Abdulkadir Aytekin, detaylı incelediğinde kedinin motor kısmından girerek far kısmına sıkıştığını fark etti. Servise çekilen aracın motor kısmını açan Aytekin, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Kurtarılan kedi su verilmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Aracın bakıma geldiği esnada içinden yavru kedi sesi duyduklarını belirten işletme sahibi Abdulkadir Aytekin, “Çalışmalarımız sonucu aracın ön panjur farının dibinde kediyi bulduk ve kediye zarar vermeden dikkatli bir şekilde yerinden çıkardık. Müşterimiz de farkında değildi zaten onun gözünün önünde yavru kediye zarar vermeden güzel bir şekilde çıkardık. Kediyi çıkardıktan sonra çok korktuğunu gördüm. Zaten elimle tuttuğumda da kalbi hızlı bir şekilde çarpıyordu. Hemen kediye bir su verdik suyunu içtikten sonra yeşil bir alana bıraktık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRoza plaja indi!Roza plaja indi!
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:05
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:54
Yatsı
21:32

Elazığ Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Akçiçek Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Munzur Eczanesi
Merkez
Tanyıldızı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.