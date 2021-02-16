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Elazığ’da aranan 33 şüpheli yakalanıp, tutuklandı

16.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da aranan 33 şüpheli yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı, 33’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olaylarla ilgili çalışma yaptı.

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı, 33’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olaylarla ilgili çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 78’i çeşitli suçlardan aranan, 15’i de meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 93 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kayıp olarak aranan 9 şahısta bulunarak yakınlarına teslim edildi.
Şüphelilerden ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 31 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda esrar ile metamfetamin maddesi ele geçirilirken, çalıntı 1 adet motosiklet, 1 adet cep telefonu ve 15 adet plastik pencere bulunup sahiplerine teslim edildi.

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