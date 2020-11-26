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Elazığ’da arandıkça üzerinden kokain çıkan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin şüphe üzerine yakaladığı şahsın üzerinde farklı yerlere gizlediği satışa hazır 19 fişek halinde taş kokain ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde cadde üzerinde şüpheli A.K’yi fark etti.

Elazığ’da polisin şüphe üzerine yakaladığı şahsın üzerinde farklı yerlere gizlediği satışa hazır 19 fişek halinde taş kokain ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde cadde üzerinde şüpheli A.K’yi fark etti. Şahsı bir süre takip eden polis, durdurarak arama yaptı. Yapılan ilk aramada şüphelinin üzerinden 10 adet satışa hazır fişekler halinde halde taş kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyete götürülen şüphelinin üst araması narkotik ekiplerince tekrar yapıldı. Yapılan ince üst aramasında montunun kollarına sakladığı satışa hazır 9 adet fişeklenmiş taş kokain maddesi daha ele geçirildi.
Toplamda üzerinden 19 adet fişeklenmiş taş kokain maddesi bulunan A.K., tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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