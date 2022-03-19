Elazığ'da artan kuzu doğumu ve yağış, verimli bir sezon için besiciye umut oldu

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/AYDIN ARIK - Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Elazığ'da besiciler bereketli bir sezon için kuzu doğumlarının artmasından ve yoğun yağışlardan memnun.

Küçükbaş hayvan varlığı ile ülkenin sayılı illerinden biri olan kentte ocak ayında başlayan ve mart sonuna kadar devam eden kuzu doğumlarında yaşanan artış besicilerin yüzünü güldürdü. Doğumlarla hayvan varlığını artıran besiciler, yağmur ve kar sularıyla yeşeren meralarda verimli bir sezon geçirmek istiyor.

Kuzulama döneminde mesaisi artan hayvan yetiştiricileri günün 24 saati doğum yapacak koyunların bakımı ile ilgileniyor. Koyunlara 3 kez yem veren besiciler, yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerlerde tutulan binlerce kuzuyu günde 2 kez anneleri ile buluşturuyor.

- "Bu sene doğumlar iyi gidiyor, yağış da bereketli"

Keban ilçesinin Sağdıçlar köyünde kışı ve ilkbaharı kurdukları çadırlarda aileleri ile geçiren göçerlerden Abdulmuttalip Akalan, AA muhabirine, bu yıl kuzu doğumlarının sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, geçen yıla oranla doğumlarda yüzde 10 civarında artış gözlemlediklerini belirtti.

Geçen yıl yaşanan kuraklıktan etkilendiklerini, meralarda ot sıkıntısı yaşadıklarını, bu nedenle de hayvanlarını hazır yem ve samanla beslemek zorunda kaldıklarını ifade eden Akalan, bunun da kazançlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Akalan, bu yıl da kuraklık endişesi taşırken kış aylarında artan yağışların yüreklere sur serptiğini dile getirerek "500 koyunumuz doğurdu, 500 kadar hayvanımız da doğuracak. Bu sene doğumlar iyi gidiyor, yağış da bereketli. Çok kar yağdı. Belki 20 senedir böyle kar görmedik. Hayvanlarımız bir ay fazladan içerde kaldı. Bu nedenle zorluk çektik. Allah razı olsun devletimizden, sağladığı destekle 2,5 liradan arpa aldık. Durumumuzdan memnunuz, ihtiyacımız kadarını bildiriyoruz, devlet veriyor." diye konuştu.

- "Merada ot ne kadar bol olursa bizim için o kadar iyi"

Halis Akalan ise yaklaşık 2,5 aydır devam eden kuzu doğumlarıyla iş yüklerinin arttığını, günün 24 saati doğum yapacak hayvanları ve doğan kuzuları takip ettiklerini anlattı. Yeni doğan kuzuları anneleri ile buluşturduklarını söyleyen Akalan, "Kuzularla annelerini iç içe bıraktığımızda birbirlerini kokularından tanıyorlar. Emzirme işleminin ardından yemlikleri yemle dolduruyoruz. Koyunlar da yemle besleniyor." dedi.

Akalan, bu yıl doğan kuzuların rızkıyla geldiğini dile getirerek yoğun kar yağışının meraları canlandıracağını aktardı.

"Geçen yıl kuraklık oldu, meralarda ot yoktu, o yüzden zorluk çektik. Bu yıl kar da yağmur da var. Merada ot ne kadar bol olursa bizim için o kadar iyi." diyen Akalan, gelişmelerden memnun olduklarını kaydetti.

