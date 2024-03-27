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Elazığ’da asayiş operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı

İHA İHA
27.03.2024 15:44
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Elazığ’da düzenlenen asayiş operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Elazığ’da asayiş operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen asayiş uygulamalarında 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 6 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet fişek, 5 adet tüfek, 9 adet kartuş, 4 adet kesici alet, 4 parça halinde satışa hazır vaziyette 230 gram esrar maddesi, 20 adet sentetik ecza ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ’da asayiş operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı

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