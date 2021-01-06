YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da asayiş uygulamaları: 7 tutuklama

Elazığ’da asayiş uygulamaları: 7 tutuklama

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.01.2021 09:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı uygulamalarda 74’ü aranan 103 şüpheli yakalandı, 7 ’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alanına bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde asayiş ve şok uygulamalar gerçekleştirdi.

Elazığ’da asayiş uygulamaları: 7 tutuklama

Elazığ’da polisin yaptığı uygulamalarda 74’ü aranan 103 şüpheli yakalandı, 7 ’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alanına bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde asayiş ve şok uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı uygulamalarda 74’ü aranan, 29’u meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 103 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Yapılan uygulamalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çalınan 1’er adet otomobil ile römorkun ele geçirildiği bildirildi.
Öteyandan uygulamalar sırasında kayıp olarak aranan 7 şahsında bulunduğu aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

Elazığ Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Bingöl Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Tanyolu Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.