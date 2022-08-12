Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 130 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 1429 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken 321 araç kontrol edildi ve 184 umuma açık iş yeri denetlendi.

Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, haklarında kayıp başvurusu bulunan 2 kişi bulundu.

Uygulamada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.



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