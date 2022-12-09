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Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı

09.12.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 25 kişi tutuklandı.

Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 25 kişi tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 25’i, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 11 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı.

Denetimler esnasında, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 23 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 37,8 gram esrar, 12,4 gram metamfetamin, 3 adet Lyrca Hap ele geçirildi.

Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen, 1 adet otomobil ve cep telefonunun belirlenen sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

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