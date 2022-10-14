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Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı

14.10.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nde yapılan asker uğurlama eğlencesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti.

Bu sırada saçmalardan birinin isabet ettiği F.T. isimli kadın yaralandı.

Yaralı F.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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