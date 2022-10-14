Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1 kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nde yapılan asker uğurlama eğlencesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti.
Bu sırada saçmalardan birinin isabet ettiği F.T. isimli kadın yaralandı.
Yaralı F.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz