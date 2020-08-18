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Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir apartmana ateş ederek 5 kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, önceki gün merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi.

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir apartmana ateş ederek 5 kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, önceki gün merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri binanın altında bulunan oyun salonu ve oluşturduğu gürültüden rahatsız olduklarını iş yeri sahibine bildirdi. Bunun üzerine gece saatlerinde 5 katlı apartmana pompalı tüfek ile rast gele ateş açıldı. Olayda, saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
Polis ekipleri şüphenin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde şüphelinin iş yeri sahibinin arkadaşı olduğu ileri sürülen B.A. olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüpheli, ‘Kasten Yaralama ve Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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