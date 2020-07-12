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Elazığ’da atlı jandarma timi moral görevini sürdürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Depremin yaşandığı Elazığ’da,atlı jandarma timi,moral desteği görevini sürdürüyor.24 Ocak’ta depremin yaşandığı Elazığ’a moral desteği için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) görevlendirilen 2 tim çalışmalarını sürdürüyor.Kentte tarihi, turistik ve mesire alanlarında araçların girmediği yerlerde görev alan atlı timlere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.4 bin yıllık geçmişi ile hafta sonları yoğun ziyaretçi alan tarihi Harput Mahallesinde görev alan atlı timler, vatandaşın güvenliğini de sağlıyor.

Depremin yaşandığı Elazığ’da,atlı jandarma timi,moral desteği görevini sürdürüyor.
24 Ocak’ta depremin yaşandığı Elazığ’a moral desteği için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) görevlendirilen 2 tim çalışmalarını sürdürüyor.Kentte tarihi, turistik ve mesire alanlarında araçların girmediği yerlerde görev alan atlı timlere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.
4 bin yıllık geçmişi ile hafta sonları yoğun ziyaretçi alan tarihi Harput Mahallesinde görev alan atlı timler, vatandaşın güvenliğini de sağlıyor. Mesire alanları dışında Sivrice ilçesi Hazar Gölü çevresinde de görev alan atlı timleri gören aileler ve çocuklar fotoğraf çektirerek, hayvanları seviyor.

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Binnur Eczanesi
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Kent Eczanesi
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