YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da av denetimi 3 şahsa yasal işlem yapıldı

Elazığ’da av denetimi 3 şahsa yasal işlem yapıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Elazığ’da keklik ve tavşan avı nedeniyle yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 3 şahsa yasal işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, Av dönemi başlaması nedeniyle kent genelindeki avlaklarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri denetime çıktı.Ekipleri tarafından üst üste 2 gün süreyle yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında çok sayıda avcı denetlendi.

Elazığ’da keklik ve tavşan avı nedeniyle yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 3 şahsa yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Av dönemi başlaması nedeniyle kent genelindeki avlaklarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri denetime çıktı.Ekipleri tarafından üst üste 2 gün süreyle yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında çok sayıda avcı denetlendi. Denetimlerde usulsüz avlanan 3 şahıs tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.
Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti
Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:33
Öğle
12:13
İkindi
15:14
Akşam
17:43
Yatsı
18:59

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Akdemir Eczanesi
Merkez
Bihter Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Elazığ’da 90 bin TL’lik hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Elazığ’da 90 bin TL’lik hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Elazığ Adliyesi’nde görev değişimi
Elazığ Adliyesi’nde görev değişimi
Tanyıldızı Güven Tazeledi
Tanyıldızı Güven Tazeledi
Medical Park; Kalbinizi korumak sizin elinizde
Medical Park; Kalbinizi korumak sizin elinizde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.