Elazığ'da Azerbaycan'a destek konvoyu

Her zaman olduğu gibi mazlumun yanında olma düsturu ile Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmak amacıyla konvoy tertiplediklerini belirten Kılıç, "Oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı katliamı ile beraber her ne kadar gündeme gelmiş olsa bile uzun soluklu bir problem ve yüz yıldır çözüm bulunmayan problemdir." dedi.

Elazığ İnsani Yardım Vakfı Başkanı Metin Kılıç, burada yaptığı açıklamada, İHH'nın 28 yıldır dünyanın birçok bölgesinde mazlum insanların yanında olduğunu söyledi.

Azerbaycan'nın en kısa sürede hakkı olan topraklarına kavuşması gerektiğini ifade eden Hasanov, şöyle konuştu.

"Biz ezeli topraklarımızı ne yolla olursa olsun alacağız. İlk önce savaş değil de ateşkes yolu ile istiyordum ama bunu da yapmadılar. İşgalden kurtulmuş bölgeler içinde tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’i ve bize destek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her şey için teşekkür ediyorum. Biz bir millet, iki devlet olsak da bir bedende iki canız."

