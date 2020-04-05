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Elazığ’da bataklığa saplanan buzağıyı İmam kurtardı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.04.2020 20:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da bataklığa saplanan buzağıyı imam kurtardı.Olay, Kovancılar İlçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi.Abdulkerim Yıldız’a ait 9 aylık buzağı su yataklığındaki bataklığa saplandı.Bu sırada bahçesinde çalışma yapan Kovancılar merkez Fatih Camii imamı Necattin Çelik, durumu fark etti.Çelik komşusunun bataklığa saplanan buzağısını uzun uğraşlar sonucu çıkartıp sahibine teslim etti.İmam Necattin Çelik,"Bahçemde baharın gelişiyle birlikte ağaçlarımızın bakımını yapıyordum.

Elazığ’da bataklığa saplanan buzağıyı İmam kurtardı

Elazığ’da bataklığa saplanan buzağıyı imam kurtardı.
Olay, Kovancılar İlçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi.Abdulkerim Yıldız’a ait 9 aylık buzağı su yataklığındaki bataklığa saplandı.Bu sırada bahçesinde çalışma yapan Kovancılar merkez Fatih Camii imamı Necattin Çelik, durumu fark etti.Çelik komşusunun bataklığa saplanan buzağısını uzun uğraşlar sonucu çıkartıp sahibine teslim etti.
İmam Necattin Çelik,"Bahçemde baharın gelişiyle birlikte ağaçlarımızın bakımını yapıyordum. Komşumuza ait buzağının su yatağındaki bataklığa saplandığını gördüm. Buzağıyı saplandığı yerden kurtarmak için epey uğraştık çok şükür ki kurtarıp sahibine teslim ettik"dedi.

Elazığ’da bataklığa saplanan buzağıyı İmam kurtardı

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Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
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