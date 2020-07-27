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Elazığ’da bayram öncesi çalışmalar sürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.07.2020 16:58 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için şehir genelinde yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için şehir genelinde yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu kapsamda, parklarda ağaç bakım ve budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım, havuz temizleme, peyzaj çalışmaları ile bitki ekimi gerçekleştirdi. Çalışmalarda, vatandaşın sağlığı ve çevre düzenlemesinin ön planda tutulduğunu bildirildi.
Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada; “Bayram öncesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde bakım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların rahat ve temiz bir ortamda Kurban Bayramını geçirmeleri amaçlanmaktadır” denildi.

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