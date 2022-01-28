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Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

28.01.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarımtepe Köyü Muhtarı Zülfü Üstünkaya: - "Köydeki evler arasında bağlantı sağlayabilmek için kar kütleleri arasında 2-3 metre yüksekliğinde geçitler oluşturduk"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2,5 metreye ulaştığı yerleşim yerinde birçok ev kar altında kaldı.

Çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yaklaşık 2 ila 2,5 metreye ulaştığı Palu ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde tipinin de etkisiyle birçok ev karla kaplandı.

Kar yağışının durmasının ardından köy sakinleri evlerinin çatısını ve çevresini kardan temizlemek için büyük çaba sarf etti.

Köy sakinleri komşularına, çeşmeye, ağıla gidebilmek için kar kütleleri arasında oluşturdukları insan boyunu aşan yaklaşık 1 metre genişliğindeki geçitleri kullanıyor.

Köy muhtarı Zülfü Üstünkaya, AA muhabirine, son 20 yıldır ilk defa böyle bir kar yağışı gördeklerini söyledi.

Yazın yaşadıkları kuraklıktan sonra karla gelen bereketin her ne kadar hayatı zorlaştırsa da herkesin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Üstünkaya, "Köyde birçok evimiz adeta kara gömülmüş vaziyette, kimi evler çatısına kadar karın altında kaldı. Herkes kendi imkanlarıyla evinin çatısındaki ve çevresindeki karı temizlemek için büyük çaba sarf ediyor. Köydeki evler arasında bağlantı sağlayabilmek için kar kütleleri arasında 2-3 metre yüksekliğinde geçitler oluşturduk." diye konuştu.

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