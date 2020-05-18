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Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.05.2020 23:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da 2 şahıs husumetlilerinin işlettiği markete giderek sahibi ve kardeşini bıçakla yaraladı.Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi.

Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

Elazığ’da 2 şahıs husumetlilerinin işlettiği markete giderek sahibi ve kardeşini bıçakla yaraladı.
Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,2 şahıs aralarında husumet bulunan V. A. ve A. A’nın işlettiği markete giderek tartışmaya başladı. Tartışmada şahıslar market sahibi ve kardeşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

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