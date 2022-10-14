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Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

14.10.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D, A.Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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