Elazığ’da bina yıkımı yapan firmalar bilgilendirildi

Elazığ’da deprem sonrası hasarlı binaların yıkımını yapan firmalar ve çalışanlar bilgilendirildi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından hasar gören binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen yıkımla ilgili şikayetler üzerine yıkım işlerini gerçekleştiren firma yetkilileri ile İl Özel İdaresinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, şikayet ve talepler doğrultusunda yeni kararlar alınarak, firma yetkililerine gerekli uyarılar yapıldı.

İl Özel İdare tarafından yapılan açıklamada, “Yıkım esnasında dikkat edilecek hususlar firma yetkilileri ile paylaşıldı ve hassasiyet gösterilmesi talep edildi. Toplantıda yıkım esnasında; kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı işlemlerini bitirmeden yıkımlara başlanılmaması, elektrik ve gaz kesimleri yapıldıktan sonra yıkımlara başlanılması, yıkım yapılacak alan içerisinde Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemi alınması, sokak başlarında firma yetkilisi bulundurulup vatandaşların ve araçların yıkım alanına girmesini engellenmesi, bitişik nizamdaki yapıların yıkımında yan binalarda oturan vatandaşlar uyarılıp evlerinin boşaltılması ve bina sakinleri boşatılmadan yıkıma başlanılmaması, makas operatörlerinin bitişik nizam olan yerlerde çok daha yavaş ve nizami çalışıp yan binalara zarar vermeden çalışmaları, demir ayıklamanın enkaz üzerinde yapılması, gerekli durumlarda gece geç saatlere kadar çalışma yapılıp vatandaşın uzun süre rahatsız edilmemeleri gibi konularda uyarılar yapıldı” denildi.

Öte yandan yıkım esnasında sulama aracı olmayan firmaların yıkım işlerinin durdurulacağı, sürecin daha sağlıklı yürümesi için denetimlerin sıklaştırılacağı kaydedildi.



