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Elazığ'da bir bahçede kayısı meyvesi, ağacın dalında değil gövdesinde çıktı

04.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir bahçede kayısı meyvesi, ağacın dalında değil gövdesinde çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, kayısı meyvesi, ağacın dalında değil gövdesinde çıktı.

İlçeye bağlı Göldere köyünde çiftçilik yapan Muharrem Turan'a ait bahçede, kayısı ağacının gövdesinde bahar ayında yeşeren çiçeklerin ardından, meyvesi olgunlaşarak büyüdü.

Mustafa Turan, amcası Muharrem Turan'ın İstanbul'da yaşaması nedeniyle kayısı hasadı için bahçeye geldiklerini söyledi.

Bu yıl havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle bölgede kayısı hasadına erken başladıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Yıllardır bu ağaçtan kayısı hasadı yapıyoruz. Bu yıl gövdesinde meyve verdiğini gördük. Öyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık, ağacın gövdesinde meyve vermesi bizi şaşırttı. Meyvesi dalında değil, gövdesinde çıktı."

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