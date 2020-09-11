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Elazığ’da bir haftada 16 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 95 şüpheliden 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cazevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, önleyici tedbirler doğrultusunda bir çok çalışma gerçekleştirdi.

Elazığ’da bir haftada 16 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 95 şüpheliden 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cazevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, önleyici tedbirler doğrultusunda bir çok çalışma gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmalarda 57’si aranan, 38’i de meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 95 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden ruhsatsız 4 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ve yarım kilogram esrar ele geçirildi.
Kent genelinde uygulamalarda yapan polis kumar oynatılan 1 dernek ile 1 kıraathane de 10 şahsa yasal işlem yaptı, ayrıca 1 otel ile 4 meskeni fuhuş yapılması nedeniyle mühürledi, 12 kişiye ise idari işlem gerçekleştirdi.
Öteyandan polisin kayıp olarak aranan 10 şahsı bulup yakınlarına teslim ettiği kaydedildi.

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