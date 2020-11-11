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Elazığ’da bir haftada 26 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.11.2020 11:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 91 şüpheliden 26’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olayların şüphelileriyle ilgili çalışma yaptı.

Elazığ’da bir haftada 26 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 91 şüpheliden 26’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olayların şüphelileriyle ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 91 şüpheli yakalandı, 26’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çeşitli miktarlarda esrar ile metamfetamin ele geçirildi. Çalınan 1 otomobil, 1 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe ve 8 bin TL parayı da bulan polis sahiplerine teslim etti. Ayrıca polisin çalışması sırasında kayıp olarak aranan 11 şahıs bulunup ailesine teslim edildiği bildirildi.
Öteyandan kumar oynayan ve fuhuş yapan toplam 8 şahsın da yakalandığı, gerekli yasal işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

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