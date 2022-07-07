Elazığ'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Yarımca köyü mevkisinde önceki gün Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kaydında, kara yolunda seyir halindeki aracın yoldan çıkarak akaryakıt istasyonundaki çimenlik alana girdiği ve devrildiği görülüyor.

Önceki gün meydana gelen kazada, sürücü Ahmet K'nin yanında bulunan oğlu Berat K. hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.



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