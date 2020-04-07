Elazığ'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şenova köyünde rahatsızlanan bir kişinin, test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine Valilikçe alınan karar doğrultusunda, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla istisnai durumlar dışında köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bu süreçte köyde tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanacağı bildirildi.

İlde daha önce de Karakoçan ilçesi Kulababa Mahallesi ile kent merkezindeki 3 apartman karantinaya alınmıştı.

