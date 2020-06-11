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Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Elazığ’da kaçak olarak avlanan bir ton balık ele geçirildi, aynı yasağı ikinci kez ihlal eden şahsa ise 10 bin TL para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da kaçak olarak avlanan bir ton balık ele geçirildi, aynı yasağı ikinci kez ihlal eden şahsa ise 10 bin TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma yaptı. Elazığ-Bingöl yolu 35. kilometresinde yapılan su ürünleri av yasağı denetiminde ekipler, bir araçta bir ton sazan cinsi balık ele geçirdi. Kaçak olarak avlandığı tespit edilen balıklarla ilgili araçta yakalanan kişinin ikinci kez aynı yasağı ihlal ettiği ortaya çıktı.Şahsa ikinci defa aynı suçu işlediği gerekçesiyle 10 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.
Öteyandan , balıkların çoğalma dönemi olan av yasağı sürecinde avlanma yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

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