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Elazığ’da bulvar ve yol çalışmaları

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi tarafından şehir trafiğini rahatlatacak yeni bulvar ve yollarda çalışmalara başlandığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamada:"Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlamak adına yeni yol, yol genişletme ve yol modernizasyonu çalışmaları sürdürülüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından şehir trafiğini rahatlatacak yeni bulvar ve yollarda çalışmalara başlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada:"Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlamak adına yeni yol, yol genişletme ve yol modernizasyonu çalışmaları sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda üç ayrı noktada daha çalışmalara başlandı.Sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ataşehir, Hicret ve Aksaray Mahalleleri arasında bağlantı sağlayacak 2 bin 800 metre uzunluğunda 35 metre genişliğindeki yol çalışmasında alt zemin hazırlıklarına başlandı. Cumhuriyet Mahallesi Adliye arkası ile Keban Yolu bağlantısını sağlayacak 700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yeni bulvar çalışması kapsamında ise hafriyat çalışmalarında başlandı. Şehrin yeni yerleşim bölgesi Çayda Çıra Mahallesi ile Keban Yolu ve Şahinkaya Köyü bağlantısını sağlayacak bin 850 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki yeni imar yolunda da hafriyat çalışmaları sürdürülüyor"denildi.
Açıklamada ayrıca ana arterlerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürüş konforu sağlamak amacıyla şehir genelinde çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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