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Elazığ’da cadde ortasında bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

10.08.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Muhammet Yüzügüllü (34) kalbinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzügüllü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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