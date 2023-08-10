Elazığ’da cadde ortasında bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Olay, dün şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Muhammet Yüzügüllü (34) kalbinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzügüllü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

