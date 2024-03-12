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Elazığ’da camiler gül suyu ile yıkanıyor

İHA İHA
12.03.2024 10:20
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ’ın tarihi mahallesi Harput’ta bulunan camiler başta olmak üzere kent genelindeki bütün camiler gül suyu ile yıkanıyor.

Elazığ’da camiler gül suyu ile yıkanıyor

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde genel temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ramazan ayı nedeniyle başta tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan camiler olmak üzere kent genelindeki bütün camiler temizlendi. Daha sonra camilerdeki halılar makine ile yıkandı. Ardından son olarak gül suyu ile temizlendi.

Ahmet Bey Camii İmam Hatibi Muhammet Atıf Yağışan, "Tüm halkımızın Ramazan ayı mübarek olsun. Camilerimiz önce yıkanıyor, ardından gül suyu ile temizleniyor. Camiden güzel gül kokuları geliyor. Ramazan ayında bu çalışmaların yapılması ayrı bir güzellik ve mutluluk katıyor" dedi.

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