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Elazığ’da çatı yangını

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.10.2020 15:06 | Son Güncelleme

Elazığ’da depremde hasar alıp boşaltılan 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, kent merkezinde İstasyon Caddesinde meydana geldi.

Elazığ’da depremde hasar alıp boşaltılan 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, kent merkezinde İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem kapsamında boşaltılan 8 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışması sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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