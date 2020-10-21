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Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı, 17’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olaylarla ilgili çalışma yaptı.

Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı, 17’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olaylarla ilgili çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 34’ü çeşitli suçlardan aranan, 32’si da meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 66 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisin yaptığı çalışmada bir şahsa, tarihi altın görünümünde 158 adet sahte sikke satan 4 dolandırıcı da yakalandı ve adreslerine düzenlenen operasyonda 614 adet daha sahte sikke ele geçirildi.
Ayrıca kayıp olarak aranan 7 şahıs bulunarak yakınlarına teslim edilirken, kumar oynadıkları belirlenen 4 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapıldı.
Öte yandan denetimler esnasında, 1’i kurusıkı 3’ü ruhsatsız olmak üzere toplam 4 adet tabanca ile 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

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