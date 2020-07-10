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Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada çeşitli konulardan arama kaydı bulunan 48 şahıs yakalandı, 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler kapsamında kent genelinde çalışma yaptı.

Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada çeşitli konulardan arama kaydı bulunan 48 şahıs yakalandı, 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler kapsamında kent genelinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı bir haftalık çalışmada 16’sı yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli konulardan aranan 48 şahıs yakalandı. Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 18’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden 8 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 48 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş, 3 adet kesici alet, çeşitli miktarlarda esrar,metanfematin, eroin, ele ele geçirildiği öğrenildi.Polisin çalışmasında kayıp olarak aranan 7 şahsında bulunarak ailesine teslim edildiği bildirildi.
Öteyandan fuhuş yapıldığı belirlenen bir otel 30 ve bir ikamet ise 90 gün süre ile kapatıldığı aktarıldı.

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