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Elazığ’da ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 13.10.2020 18:03 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir köyde çıktığı ceviz ağacından düşen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.Olay, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca Köyü’nde meydana geldi.

Elazığ’da ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da bir köyde çıktığı ceviz ağacından düşen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Akif C., evinin bahçesinde bulunan ağaca ceviz toplamak için çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden şahıs, aşağı düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akif C’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılması için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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