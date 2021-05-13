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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

13.05.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece Asri Mezarlık mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Emin K. (24) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Emin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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