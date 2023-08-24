YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da cipin halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ'da cipin halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

24.08.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da cipin halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güney Çevre Yolu Yemişlik TOKİ mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 23 BK 303 plakalı cip, 23 ADM 488 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin otobüsün yan kapısına çarptığı, çarpmanın etkisiyle bir kadın yolcunun çevreye saçılan cam ve molozların arasında kalarak yere düştüğü görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkıOsmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkı
Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldiBodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi
Ardahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildiArdahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza

Elazığ Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:38
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Aksin eczanesi
Merkez
Çiçek eczanesi
Merkez
İlker eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Karakocan
Furkan eczanesi
Kovancilar
Yeni munzur eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.