Elazığ'da cipin halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Güney Çevre Yolu Yemişlik TOKİ mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 23 BK 303 plakalı cip, 23 ADM 488 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı.
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin otobüsün yan kapısına çarptığı, çarpmanın etkisiyle bir kadın yolcunun çevreye saçılan cam ve molozların arasında kalarak yere düştüğü görülüyor.