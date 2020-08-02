YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da çocuklar sevindirildi

Elazığ’da çocuklar sevindirildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da "Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi" kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar sevindirildi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi" kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler vererek, şeker dağıttı.

Elazığ’da "Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi" kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar sevindirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi" kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler vererek, şeker dağıttı. Sürpriz hediyeler ve şekerleri alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Çocukları hiçbir zaman unutmadıklarını belirten İl Müdürü Abdulsamet Eren, ”Kurban Bayramı tatilinde de olsak özellikle Sanayi ve Aksaray Mahallelerindeki dezavantajlı çocuklarımızın bayramı bayram tadında yaşaması, bir tebessüm edebilmeleri için çalışma yaptık. Bu kapsamda İl Müdürlüğü olarak çocuklarımıza sürpriz hediyeler ve şekerlemeler dağıttık. Çocuklarda hediyeler karşısında çok mutlu oldu. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

İş adamı Enver Öztürk hayatını kaybetti

İş adamı Enver Öztürk hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

Elazığ Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:19
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:40
Yatsı
21:11

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Demir Eczanesi
Merkez
Gülenyüz Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.