Elazığ'da çölyaklı öğrenciler okullarda glütensiz tost yiyebilecek

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da başlatılan proje kapsamında çölyak hastası öğrencilere glütensiz tost yapımı için okul kantinlerine tost makinesi ve bıçak seti dağıtılıyor.

Genel merkezi Elazığ'da bulunan Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneğinin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Kantinciler Derneğinin desteğiyle hayata geçirilen projeyle çölyaklı öğrencilere glütensiz tost yapımı için ildeki 130 okul kantinine tost makinesi ve bıçak seti hibe ediliyor.

Projenin tanıtımı amacıyla dernek şubesinde düzenlenen etkinliğe aileleri ile katılan çölyak hastası öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim döneminde kantinlerde arkadaşları gibi sıcak tost yiyebilecek olmanın sevincini yaşadı.

- "Glütensiz sucuk, kaşar ve ekmeği ücretsiz olarak bırakacağız"

Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Genel Başkanı Rıdvan Fırat, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez Elazığ'da başlattıkları projeyle çölyak hastası öğrencilerin de artık arkadaşları gibi kantinlerde tost alabileceğini belirtti.

Projeyle kent merkezindeki okullara tost makinesi ve bıçak setlerinin dağıtımına başladıklarını ifade eden Fırat, şu ana kadar 50 okul kantinine tost makinelerini teslim ettiklerini söyledi.

Kantinlerde çölyaklı çocuklar için glütensiz tost üretilebilecek özel bölümlerinin olacağını kaydeden Fırat, "Diğer çocuklar gibi çölyaklı çocuklarımız da kantinde sıraya girip glütensiz tostunu alabilecek. Tost yapımı için glütensiz sucuk, kaşar ve ekmeği kantinlerimize ücretsiz olarak bırakacağız." diye konuştu.

Fırat, projeyi yakın zamanda Mersin'de de uygulayacaklarını, Adana, Gaziantep, Giresun, Diyarbakır, Bingöl ve Erzurum'dan sonra tüm Türkiye'ye yaymak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

- Tost makineleri ve bıçaklar glütenli ürünlerle temas etmemeli

İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul sağlığı uzmanı Suat Toksöz ise çölyaklı öğrencilere okul kantinlerinde daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla hayata geçirilen projeyi önemsediklerini dile getirdi.

Okullarda öğrencilerin beslenmesi noktasında ekmek arası tostun önemli bir yer tuttuğunu, hayata geçirilen projeyle çölyak hastası çocukların da artık bu lezzetten geri kalmayacağını aktaran Toksöz şunları kaydetti:

"Çölyak hastası çocuklarımız okullarından beslenme konusunda çok sıkıntı yaşıyorlardı. Beslenmeleri için ihtiyaçlarını giderecek besinleri bulamıyorlardı ama artık sadece onlar için kullanılacak bu tost makinelerini ve bıçakları sunduğumuz zaman artık tost yiyebilecekler."

Toksöz, okul kantinlerinde çölyaklı öğrenciler için kullanılacak tost makineleri ve bıçakların söz konusu ürünlerle temas etmemesi gerektiğine, aksi halde glütene maruz kalabileceklerine dikkat çekti.

Elazığ Kantinciler Derneği Başkanı Ahmet Gülhan da çölyak hastası çocukların da okullarında daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için bu projeyi sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Çölyak hastası 9. sınıf öğrencisi Elif Nisa Şam, projenin hayata geçirileceğini ilk duyduğu anda bile büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Şam, "Artık okulda ben de tost alabileceğim." dedi.

Kızı çölyak hastası olan Nuray Biçer ise çocukların tost yemeyi çok sevdiklerini, bu nedenle söz konusu öğrencilerin de glütensiz tost yemelerine imkan sağlayacak projeyi büyük memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Biçer, projeye destek veren tüm dernek ve kurum yetkililerine teşekkür etti.

